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OPINION

Росіяни втікають зі своєї країни. І в цьому - величезна різниця між нами

Вікторія Сюмар
30 листопада, 2022 середа
12:02
Погляд Вікторія Сюмар

Моє місто не готується до різдвяних свят... Моє місто готується до чергового ракетного обстрілу та повного блекауту

Цього року якось дивно прийшла зима. Дерева не встигли скинути листя і так і стоять золотими з білим снігом. В моєму дворі досі висять яблука на яблуні зі снігом, а калина під снігом якась особливо прекрасна, як кров з молоком.

Моє місто не готується до різдвяних свят, хоча рік тому воно в тому приготуванні було на диво прекрасним і могло цілком змагатися з кращими європейськими столицями: так багато різних локації, фарб, ліхтарів, музики та прекрасних людей.

Моє місто готується до чергового ракетного обстрілу та повного блекауту. Запасається питною та технічною водою, обговорює в будинкових чатах, як спускати систему опалення, якщо доведеться, що робити з каналізацією та чи варто купувати генератори на будинки для найперших потреб…

А ще готуються лікарні. Бо хворим в ці важкі часи особливо складно…

Моє місто не готується до різдвяних свят... Моє місто готується до чергового ракетного обстрілу та повного блекауту

Вчителі вже адаптували програму до частих спусків у бомбосховища і мають там запаси олівців для малювання та патріотичних пісень, аби від співів можна було трохи нагрітися…

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І в цей час, десь в соцмережах мені трапляються пости "правильних" і "опозиційних русскіх". Вони розповідають, як знайти хатку з басейном за 19 доларів на добу на Балі, скаржаться на грузинські кав’ярні через нелюбов до "ліц" їх національності або бідкаються, як перевезти меблі до Литви з Росії.

Десь в соцмережах мені трапляються пости "правильних" і "опозиційних русскіх". Вони розповідають, як знайти хатку з басейном за 19 доларів на добу на Балі

В мене враження, що вони всі поїхали. Не від ракет. Вони тікають зі своєї країни замість того, аби боротися зі своєю скаженою диктатурою.

І це така гігантська різниця з нами, з українцями, які йдуть на майдани або на війну, скидають тиранів і до останнього воюють з сучасним фашизмом, закриваючи своїми тілами всю Європу…

І які точно будуть на своїй землі, не дивлячись на всі жахи цієї страшної зими. Зими, в яку ми вчимося жити одним днем, виживати, всупереч всім їхнім ракетам і зброї, і ще більше цінувати — один одного, життя і свою Україну…

Джерело

Про авторку. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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війна з Росією
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ракетний удар
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