Росіяни ввечері вкотре атакували Херсон: поранена жінка
Російська окупаційна армія увечері 1 листопада вкотре обстріляла Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждала 70-річна жінка, постраждала перебуває у лікарні
Про це пише начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Внаслідок учорашнього вечірнього обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ отримала поранення 70-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на момент ворожої атаки жінка перебувала у будинку. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітини постраждалу ушпиталили.
- Того ж дня РФ обстріляла середмістя Херсона, внаслідок чого загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще кілька людей зазнали поранень.
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