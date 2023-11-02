Росіяни ввечері вкотре атакували Херсон: поранена жінка

Про це пише начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок учорашнього вечірнього обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ отримала поранення 70-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент ворожої атаки жінка перебувала у будинку. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітини постраждалу ушпиталили.