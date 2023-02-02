Росіяни з артилерії обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині

Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, 2 лютого, о 01:10 ворог здійснював артилерійський обстріл по Очаківській громаді. Постраждалих немає", - написав він.

Також голова ОВА повідомив про обстріли Куцурубської громади, які відбулися 1 лютого. О 13:15 росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню по одному з населених пунктів: люди не постраждали, руйнувань немає.

У ніч на 2 лютого російські військові також обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії: за даними ОВА, люди неушкоджені.

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