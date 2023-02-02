Ворожі війська вночі накривали важкою артилерією Нікополь
У ніч на 2 лютого російські військові обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії
Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у телеграмі.
"Не припиняються атаки по Нікопольському району. Вночі росіяни знову скерували туди снаряди від важкої артилерії. Поцілили по самому Нікополю", - написав Лукашук.
Люди у місті неушкоджені.
Євтушенко наголосив, що наразі триває огляд території.
В інших районах Дніпропетровщини минула ніч без сигналів повітряної тривоги і без ворожих атак.
- У ніч на 30 січня ворожі війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області, постраждали будинки, також пошкоджено мережу електропередачі.
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