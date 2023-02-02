Ворожі війська вночі накривали важкою артилерією Нікополь

Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у телеграмі.

"Не припиняються атаки по Нікопольському району. Вночі росіяни знову скерували туди снаряди від важкої артилерії. Поцілили по самому Нікополю", - написав Лукашук.



Люди у місті неушкоджені.

Євтушенко наголосив, що наразі триває огляд території.



В інших районах Дніпропетровщини минула ніч без сигналів повітряної тривоги і без ворожих атак.

У ніч на 30 січня ворожі війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області, постраждали будинки, також пошкоджено мережу електропередачі.

Вночі на 31 січня російські війська завдали ударів по Мирівській громаді у Нікопольському районі.

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