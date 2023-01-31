Росіяни обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки й лінії електропередачі
Вночі на 31 січня російські війська завдали ударів по Мирівській громаді у Нікопольському районі
Про це повідомив очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі.
"Не дають окупанти спокою мирним жителям Дніпропетровщини. Вночі армія РФ завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів", - написав він.
Три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди й лінії електропередачі. Обстеження територій обстрілу триває. Люди неушкоджені.
В інших районах області протягом ночі було тихо.
- У ніч на 30 січня російські війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області, постраждали будинки, також обірвані електропередачі.
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