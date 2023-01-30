Про це інформує Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Близько опівночі рашисти обстріляли Нікопольщину. Удар припав на Червоногригорівку.

Повідомляється, що з десяток снарядів ворог випустив з важкої артилерії по мирних вулицях селища.

Унаслідок російських снарядів понівечені кілька домівок та господарчих споруд. Також обірвана лінія електропередачі.

Попередньо серед населення ніхто не постраждав.

На місці працюють рятувальники.

"Ворог не припиняє терор Нікопольського району", - наголосили в ОВА.

У ніч на 23 січня рашисти гатили по двох громадах Дніпропетровської області. Зафіксовано понад 20 російських снарядів.

Удень 24 січня рашисти гатили по населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередачі.

У ніч на 27 січня Нікопольський район Дніпропетровщини потерпав від російських обстрілів. Ворожі війська випустили півсотні снарядів.

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