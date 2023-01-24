Про це інформує Дніпропетровська ОВА.

"Сьогодні ворог знову вдарив по Нікопольському району. Поцілив по самому Нікополю та Мирівській громаді", - пише пресслужба.

Російські загарбники вели вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів з мирного населення ніхто не постраждав.

Також пошкоджена лінія електропередачі, без світла залишилося 1200 родин.

Станом на восьму годину вечора електрики вже полагодили мережі.

"Рятувальники продовжують обстежувати уражені території та встановлювати наслідки атак", - додали в ОВА.

Нагадаємо, за день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області: осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки.

У суботу, 21 січня, загарбники обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, одне з підприємств зазнало руйнувань.

У ніч на 22 січня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: по Марганецькій громаді випустили понад 30 снарядів важкої артилерії, під вогнем опинилася цивільна інфраструктура.

У ніч на 23 січня рашисти гатили по двох громадах Дніпропетровської області. Зафіксовано понад 20 російських снарядів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb