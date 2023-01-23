Понад 20 снарядів російського війська влучили у населені пункти Дніпропетровщини

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під вогнем з російських "Градів" та "Ураганів" пройшла ця ніч на Нікопольщині", - пише очільник області.

Армія РФ двічі обстріляла регіон.

Повідомляється, що у Мирівській та Марганецькій громадах зафіксували понад 20 снарядів рашистів.

Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нині наслідки ще з’ясовуються, на місці працюють рятувальники.

"У решті районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.