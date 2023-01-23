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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Понад 20 снарядів російського війська влучили у населені пункти Дніпропетровщини

Понад 20 снарядів російського війська влучили у населені пункти Дніпропетровщини

23 січня, 2023 понедiлок
07:44
війна з Росією пошкодження

У ніч на 23 січня рашисти гатили по двох громадах Дніпропетровської області. Зафіксовано понад 20 російських снарядів

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під вогнем з російських "Градів" та "Ураганів" пройшла ця ніч на Нікопольщині", - пише очільник області.

Армія РФ двічі обстріляла регіон.

Повідомляється, що у Мирівській та Марганецькій громадах зафіксували понад 20 снарядів рашистів.

Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нині наслідки ще з’ясовуються, на місці працюють рятувальники.

"У решті районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

  • Нагадаємо, за день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області: осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки.
  • У суботу, 21 січня, загарбники обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, одне з підприємств зазнало руйнувань.
  • У ніч на 22 січня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: по Марганецькій громаді випустили понад 30 снарядів важкої артилерії, під вогнем опинилася цивільна інфраструктура.  

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російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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