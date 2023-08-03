Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни за добу атакували 10 областей України: 2 людей загинули, 7 поранених

Росіяни за добу атакували 10 областей України: 2 людей загинули, 7 поранених

3 серпня, 2023 четвер
11:49
Війна з Росією обстріл Кривого Рогу

За минулу добу, 2 серпня, російська окупаційна армія завдала ударів по десяти областях України, унаслідок чого дві людини загинули, 7 дістали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Київщина: в області три години тривала нічна тривога. За попередніми даними, постраждалих, влучань та падінь уламків немає. Опергрупи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень. 

Чернігівщина: за добу Росія здійснила 6 обстрілів з мінометів та артилерії, внаслідок яких пролунало 42 вибухи. Ворог поцілив по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району: обстріли відбувались у напрямку сіл Тимоновичі, Михальчина Слобода, Карповичі, Леонівка. У Сновській громаді Корюківського району стріляли у напрямку села Клюси. Втрат та руйнувань немає. 

Сумщина: ворог вночі та вранці обстріляв з мінометів та РСЗВ два населені пункти у Краснопільській та Юнаківській громадах. Постраждалих та руйнувань попередньо немає. 

За минулу добу РФ вдарила по 35 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській. У Краснопільській громаді було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль. У Есманській - дорожнє покриття. 

Дніпропетровщина: вночі ворог бив по Нікопольському та Синельниківському районах. По Червоногригорівській громаді цілили двічі з важкої артилерії, було випущено понад півтора десятка снарядів. Пошкоджень зазнали 4 приватні будинки, мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач, школа. Частково пошкоджений освітній заклад також у Покровській громаді Синельниківщини. 

Вчора росіяни з важкої артилерії тричі поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді. У районному центрі пошкодили 2 приватні будинки та лінії електропередач. 

Запорізька область: за минулу добу РФ здійснила 80 обстрілів. Зафіксовано артилерійські удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Червоного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Щербаків, Преображенки, Білогір'я, Малинівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та Павлівки. З РСЗВ росіяни стріляли по Новодарівці, Білогір'ю та Степовому, з допомогою БПЛА атакували Чарівне, Новоандріївку, Малі Щербаки та Павлівку, нанесли 2 авіаційні удари по Оріхову та П'ятихаткам й ракетний удар по Михайло-Лукашевому.

У Преображенці внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула 58-річна жінка. Також надійшло 42 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських та господарських приміщень і об’єктів інфраструктури.

Харківщина: на Куп’янському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ. На Слобожанському напрямку ворог з авіації вдарив в районі Козачої Лопані Харківського району. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Тимофіївка Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Охрімівка та Петропавлівка Чугуївського району.

У селі Явірське Ізюмського району підірвався трактор на дистанційному керуванні. Він проводив розмінування поля. 

Луганщина: за добу зафіксовано 120 обстрілів. Російських обстрілів зазнали Невська та Білогорівка.

Донеччина: окупанти обстріляли 20 населених пунктів, зокрема, Авдіївку, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Часів Яр, селище Велика Новосілка та села Благодатне, Богданівку, Мирне, Мемрик, Новобахмутівку, унаслідок чого одна людина загинула, п'ять - зазнали поранень. 

Також було пошкоджено 18 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), 6 цивільних автомобілів, будівлю колишнього підприємства "НДІВН", ЛЕП, автомийку, посудний цех.

Миколаївщина: протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади та узбережжя Очакова.  

Херсонщина: за минулу добу область зазнала 55 ворожих обстрілів: (264 снаряди), з них 8 було по Херсону. У місті зафіксовано влучання по приміщеннях «"Укрсіббанку" та "Кредобанку", території слідчого ізолятора та приміщення Почесного консульства Грецької республіки.

В центральній частині Херсона вночі вдарили по житловому кварталу: поранення отримали двоє людей - 56-річну жінку у стані середньої тяжкості госпіталізували, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. На місцях влучань виникли пожежі. 

  • Зранку 3 серпня росіяни двічі вдарили з артилерії по Херсону. Через атаку щонайменше 3 пасажири тролейбуса й 4 рятувальники отримали поранення. Вдруге РФ вдарила по Свято-Катериненському собору, коли рятувальники гасили пожежу.
російська армія
Київщина
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Читайте також:
Роман Бессмертный
31 липня, 2023 понедiлок
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
3 серпня, 2023 четвер
ЗСУ змінили тактику контрнаступу: армія РФ перенапружена і починає відступати, - NYT
Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу та Михайлу Терентьєву
2 серпня, 2023 середа
Трьом депутатам Київради суд обрав запобіжні заходи. За версією ДБР, вони упродовж року не з'являлись на військову службу
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.58
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
12:38
ветеран
єРобота: ветерани та члени їхніх сімей отримали 16 млн грн на створення власного бізнесу
12:35
Сергій Єлісєєв
СБУ оголосила підозру віцегубернатору Калінінградської області РФ, який очолював "уряд" на окупованій Херсонщині
12:18
Руслан Стефанчук
До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу в ЄС, - Стефанчук
12:12
Інфографіка
Опитування: 4% респондентів з України позитивно ставляться до Сталіна
12:03
OPINION
Віктор Шлінчак
Українська дипломатія: Відмовами у наданні агреманів нас вчать, як мало б бути правильно
11:59
електроенергія, світло ЛЕП
Через негоду без світла залишалися 32 населені пункти в 5 регіонах
11:59
Огляд
міжнародний огляд
На кордоні Білорусі та НАТО зростає напруга, а Бразилія вважає, що може допомогти закінчити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 3 серпня
11:37
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс
В "Опорі" витлумачили заяву президента ПАРЄ Кокса про вибори в Україні: йшлося про період після війни
11:25
Обшуки у нардепа
СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа, який під виглядом лікування батька виїхав за кордон
11:00
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Радослав Сікорський: Треба переконати Путіна, що йому не виграти цієї війни
10:53
на фото: затриманий юрисконсульт "Партії Шарія"
В Одесі затримали юрисконсульта "Партії Шарія": підозрюють у роботі на розвідку РФ
10:40
Путін Гаага
Голова МКС не виключає нові ордери на арешт Путіна, зокрема за злочини вагнерівців
10:16
Євген Пригожин
Літак Пригожина вшосте прилетів до Білорусі, - Беларускі Гаюн
10:11
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Зеленський забув про санкції проти Портнова?
10:05
Партнерський матеріал
"За радість хочеться триматись обома руками": чому українські жінки обирають бренд одягу Cat Orange
09:59
Ексклюзив
Російських окупантів цікавить не стільки Куп'янськ, скільки вихід до Лиману, - військовий експерт Снєгирьов
09:55
Росія
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Калузькій області
09:47
Інфографіка
долар
Курс валют 3 серпня: ціни на долар, євро, злотий
09:31
Оновлено
обстріл Херсону
Росіяни зранку двічі вдарили по собору в Херсоні: поранені 4 рятувальники і 3 пасажири тролейбуса
09:30
Окупанти
На окупованих територіях Херсонщини росіяни обшукують будинки ветеранів АТО та їхніх родичів
09:27
ЗСУ
У британській розвідці назвали один з факторів, який уповільнює контрнаступ ЗСУ
09:00
Огляд
кавун
Знову без херсонських. Чиї кавуни їдять українці та яка ціна баштанних
09:00
Партнерський матеріал
медіаспоживання
Як українці мігрують медіаспоживання в онлайн: зростання популярності ОТТ- сервісів та їх вплив на рекламу
09:00
Партнерський матеріал
Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру
08:52
людина спить
Покращують когнітивні функції та сповільнюють деменцію: вчені розповіли про вплив ароматів під час сну
08:50
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Вибори мають проходити після перемоги України, необхідні будуть і зміни в законодавстві
08:35
Після зіткнень між індуїстами та мусульманами в Нуху
На півночі Індії заблокували інтернет для боротьби з дезінформацією під час заворушень
08:30
збитий "Шахед"
Сили ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники
08:19
прикордонники
Протягом липня ДРГ противника 4 рази намагалися проникнути через кордон на півночі України
08:08
Інфографіка
ЗСУ знищили втрати рф
За добу війни Росія втратила 620 солдатів, 35 дронів та 21 бойову бронемашину, - Генштаб ЗСУ 
08:07
OPINION
Мирослав Гай
Воювати доведеться всім
07:54
Секретар РНБО Олексій Данілов
Графіку і дедлайнів наступу ЗСУ не існує, ворог потужно підготувався, - Данілов
07:25
Огляд
Батьківщина-мати
Батьківщина-мати: як змінюють символіку найбільшої статуї Європи і чому монумент досі не демонтували
07:11
в'язниця
Марокканця ув'язнили на 5 років за критику короля у Facebook
07:00
Анонс
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі конференцій
06:52
евакуйовані з Нігеру
США частково евакуюють посольство через держпереворот у Нігері
06:39
Олексій Данілов
Данілов про можливість проведення виборів під час війни: не розумію, в який спосіб
06:23
в Індонезії затонув човен
В Уганді на озері Вікторія перекинувся човен: щонайменше 20 загиблих
05:58
Барак Обама
Експрезидент США Обама пообіцяв Байдену підтримку на прийдешніх виборах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV