Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Київщина: в області три години тривала нічна тривога. За попередніми даними, постраждалих, влучань та падінь уламків немає. Опергрупи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.

Чернігівщина: за добу Росія здійснила 6 обстрілів з мінометів та артилерії, внаслідок яких пролунало 42 вибухи. Ворог поцілив по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району: обстріли відбувались у напрямку сіл Тимоновичі, Михальчина Слобода, Карповичі, Леонівка. У Сновській громаді Корюківського району стріляли у напрямку села Клюси. Втрат та руйнувань немає.

Сумщина: ворог вночі та вранці обстріляв з мінометів та РСЗВ два населені пункти у Краснопільській та Юнаківській громадах. Постраждалих та руйнувань попередньо немає.

За минулу добу РФ вдарила по 35 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській. У Краснопільській громаді було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль. У Есманській - дорожнє покриття.

Дніпропетровщина: вночі ворог бив по Нікопольському та Синельниківському районах. По Червоногригорівській громаді цілили двічі з важкої артилерії, було випущено понад півтора десятка снарядів. Пошкоджень зазнали 4 приватні будинки, мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач, школа. Частково пошкоджений освітній заклад також у Покровській громаді Синельниківщини.

Вчора росіяни з важкої артилерії тричі поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді. У районному центрі пошкодили 2 приватні будинки та лінії електропередач.

Запорізька область: за минулу добу РФ здійснила 80 обстрілів. Зафіксовано артилерійські удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Червоного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Щербаків, Преображенки, Білогір'я, Малинівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та Павлівки. З РСЗВ росіяни стріляли по Новодарівці, Білогір'ю та Степовому, з допомогою БПЛА атакували Чарівне, Новоандріївку, Малі Щербаки та Павлівку, нанесли 2 авіаційні удари по Оріхову та П'ятихаткам й ракетний удар по Михайло-Лукашевому.

У Преображенці внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула 58-річна жінка. Також надійшло 42 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських та господарських приміщень і об’єктів інфраструктури.

Харківщина: на Куп’янському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ. На Слобожанському напрямку ворог з авіації вдарив в районі Козачої Лопані Харківського району. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Тимофіївка Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Охрімівка та Петропавлівка Чугуївського району.

У селі Явірське Ізюмського району підірвався трактор на дистанційному керуванні. Він проводив розмінування поля.

Луганщина: за добу зафіксовано 120 обстрілів. Російських обстрілів зазнали Невська та Білогорівка.

Донеччина: окупанти обстріляли 20 населених пунктів, зокрема, Авдіївку, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Часів Яр, селище Велика Новосілка та села Благодатне, Богданівку, Мирне, Мемрик, Новобахмутівку, унаслідок чого одна людина загинула, п'ять - зазнали поранень.

Також було пошкоджено 18 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), 6 цивільних автомобілів, будівлю колишнього підприємства "НДІВН", ЛЕП, автомийку, посудний цех.

Миколаївщина: протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади та узбережжя Очакова.

Херсонщина: за минулу добу область зазнала 55 ворожих обстрілів: (264 снаряди), з них 8 було по Херсону. У місті зафіксовано влучання по приміщеннях «"Укрсіббанку" та "Кредобанку", території слідчого ізолятора та приміщення Почесного консульства Грецької республіки.

В центральній частині Херсона вночі вдарили по житловому кварталу: поранення отримали двоє людей - 56-річну жінку у стані середньої тяжкості госпіталізували, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. На місцях влучань виникли пожежі.