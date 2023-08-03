Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, громадський транспорт їхав повз собор, куди вдарили російські окупанти. Наразі відомо про 3 поранених.

"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", - додав Прокудін.

За повідомленням від МВС України, росіяни вдруге вдарили по Свято-Катериненському собору, коли рятувальники гасили пожежу.

Фото: МВС

"Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - зазначили у повідомленні.

Фото: МВС

Спочатку про російський удар повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу", - йдеться у повідомленні.