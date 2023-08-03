Росіяни зранку вдарили артилерією по Херсону: поранено трьох пасажирів тролейбуса
Російські терористи зранку у четвер, 3 серпня, вдарили з артилерії по Херсону. Через атаку щонайменше три пасажири тролейбуса отримали поранення
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, громадський транспорт їхав повз собор, куди вдарили російські окупанти. Наразі відомо про 3 поранених.
"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", - додав Прокудін.
За повідомленням від МВС України, росіяни вдруге вдарили по Свято-Катериненському собору, коли рятувальники гасили пожежу.
Фото: МВС
"Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - зазначили у повідомленні.
Фото: МВС
Спочатку про російський удар повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу", - йдеться у повідомленні.
- У середу, 2 серпня, російські окупанти вдарили по приватних будинках та банківському приміщенню у Херсоні. Унаслідок атаки дві людини отримали поранення.
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