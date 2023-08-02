Російські терористи атакували будинки та банк у Херсоні, двоє поранених
У середу, 2 серпня, російські окупанти вдарили по приватних будинках та банківському приміщенню у Херсоні. Унаслідок атаки дві людини отримали пораненні
Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що близько 03:20 росіяни вдарили по житловому кварталу. За словами Прокудіна, ворог вкотре прицільно бив по домівках місцевих жителів. Через це виникла пожежа.
"Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, терористи зранку обстріли середмістя Херсона. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної жительки. Будівля зазнала пошкоджень, жінка не постраждала.
- Російська окупаційна армія у вівторок, 1 серпня, вдарила по медзакладу в середмісті Херсона, внаслідок чого загинув лікар та п'ятеро медпрацівників отримали поранення.
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