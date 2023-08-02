Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 03:20 росіяни вдарили по житловому кварталу. За словами Прокудіна, ворог вкотре прицільно бив по домівках місцевих жителів. Через це виникла пожежа.

"Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, терористи зранку обстріли середмістя Херсона. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної жительки. Будівля зазнала пошкоджень, жінка не постраждала.