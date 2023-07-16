Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Сумщина: росіяни за добу здійснили 8 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Юнаківська, Дружбівська громади. По Юнаківській, Хотінській та Дружбівській громадах ворог здійснив мінометний обстріл, а по Есманській був гранатометний АГС обстріл.

Харківщина: протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Унаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Миколаївщина: вчора, 15 липня, ворог завдавав мінометних ударів по акваторії та мису Очаківської громади. Зранку, 16 липня, противник артилерією бив по місту Очаків. Внаслідок чого пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Увечері 15 липня ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту та району населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Луганщина: учора зранку росіяни випустили близько 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню по Новолюбівці. У селі зафіксовані руйнування. Також від ворожих обстрілів, як артилерійських, так і авіаційних, постраждали сусіднє Невське та Білогорівка.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 69 обстрілів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адміністративну будівлю, магазин та територію складських приміщень в Бериславському районі. Загинула одна людина.

Донеччина: вночі росіяни вдарили по Краматорську, поцілили на територію підприємства. На Волноваському напрямку у Вугледарській громаді під вогнем Вугледар і Богоявленка, у Комарській - Веселе і Бурлацьке.

На Горлівському напрямкузагинула 1 людина в Олександро-Шультиному Костянтинівської громади; у Костянтинівці пошкоджено 16 будинків і підприємство. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 багатоповерхівки, 7 приватних будинків і нежитлову будівлю.У Соледарській громаді відбулися обстріли Міньківки, Васюківки і Роздолівки. На Лисичанському напрямку у Званівці 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено.Зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади. Унаслідок обстрілів загинули 2 людини, ще одна отримала поранення.

Запорізька: за минулу добу росіяни нанесли 52 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області. З артилерії ворог гатив по прифронтовим селам: 48 обстрілів зафіксовано в Гуляйполі,Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному. Крім цього, росіяни нанесли ракетний удар по околицях обласного центру та вгатили з РСЗВ по Степногірську.

У Степногірську поранення отримали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років. Також надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

Російські терористи в ніч на 16 липня атакували Харків 4 ракетами комплексу С-300. Дві ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття.



