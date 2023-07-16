Нічна атака росіян по Харкову: влучання у центрі міста
Російські терористи в ніч на 16 липня атакували Харків 4 ракетами комплексу С-300. Дві ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Близько 01:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.
Зазначається, що дві ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. Також у 4-поверховому будинку вибито вікна.
Раніше міський голова Ігор Терехов повідомляв про вибухи у Харкові.
"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова - без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає. Щодо решти ракетних ударів - працівники ДСНС обстежують території", - повідомив Терехов.
За словами мера, ймовірно, росіяни могли вдарити по Харкову ракетами С-300.
- У суботу, 15 липня, російські військові вдарили по селу Колодязне Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще один - отримав поранення.
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