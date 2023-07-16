Нічна атака росіян по Харкову: влучання у центрі міста

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Близько 01:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.

Зазначається, що дві ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. Також у 4-поверховому будинку вибито вікна.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомляв про вибухи у Харкові.

"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова - без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає. Щодо решти ракетних ударів - працівники ДСНС обстежують території", - повідомив Терехов.

За словами мера, ймовірно, росіяни могли вдарити по Харкову ракетами С-300.