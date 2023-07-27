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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни за добу обстріляли 13 областей України, 3 людей загинули, 18 поранено. Ситуація по регіонах

27 липня, 2023 четвер
12:29
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За минулу добу, 26 липня, росіяни обстріляли 13 областей України, внаслідок чого 3 людей загинули, 18 зазнали поранень

Про це повідомили в обласних військових адміністраціях регіонів.

Хмельниччина: за даними Повітряних сил ЗСУ, вчора ввечері окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма ракетами "Кинджал" у напрямку Хмельницької області. Внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району. 

Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто. 

Вночі під час повітряної тривоги у межах Хмельницької області було знищено російські "шахеди", обійшлося без постраждалих.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив один обстріл (25 вибухів) по Новгород-Сіверському району з мінометів. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці було зафіксовано 4 обстріли (16 вибухів). Обстріляно 4 населених пункти у Білопільській, Хотінській, Середино-Будській та Шалигинській громадах. Попередньо, без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Також учора протягом дня ворог здійснив 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 96 вибухів, обстріляно 10 населених пунктів у шести громадах області: Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.

Вінничина: вчора вдень у передмісті Вінниці було збито дві ракети  "Калібр". Уламки однієї з них впали в районі готельного комплексу, другої - тепличного господарства. Постраждали 5 осіб. 

Кіровоградщина: вчора ввечері над областю сили ППО знищили 4 ракети. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Дніпропетровщина: вчора ввечері ЗСУ збили ракету над областю, через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили, люди не постраждали.

Також ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство, побиті 3 житлові будинки, авто, газогін та лінії електропередачі. Одна господарська споруда знищена. Обійшлося без жертв.

Також вночі російська армія гатила по Нікопольщині, всього було 7 обстрілів. З важкої артилерії противник поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджено освітній заклад, адмінбудівлю, компанію зв'язку, пошту та церкву. Побиті два будинки та господарська споруда, понівечені лінії електропередачі. Обійшлося без жертв.

Окрім того, сили повітряного командування "Схід" збили ворожий дрон.

Запорізька область: за минулу добу військові РФ завдали 72 ударів по 19 населених пунктах області.
Зафіксовано 64 артилерійські обстріли по Залізничному, Чарівному, Червоному, Білогір'ю, Малинівці, Кам'янському, Степовому, Приморському та іншим прифронтовим селам. Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів по Оріхову, Новодарівці, Преображенці, Малій Токмачці та П'ятихаткам, обстріляв з РСЗВ Оріхів та Новодарівку й атакував Гуляйполе з дронів.

В результаті ворожих обстрілів надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд, минулося без людських жертв.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком, його пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Загинула жінка 74 років. Постраждали жінки віком 35, 81 та 71 рік, а також 74-річний чоловік. Наразі ДСНС розбирає завали.

Вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у будівлю колишньої санстанції у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке Харківського району, Охримівка Чугуївського району та Колодязне Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли.

У селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом було пошкоджено будівлю Івашківського ліцею.

Внаслідок обстрілу села Перовське з мінометів пошкоджено електропідстанцію.

Луганщина: росіяни атакували з двох боків на нашій ділянці фронту, але українські військові втримали позиції. Ворог не досяг успіху ані південніше Новоселівського, ані поблизу Діброви.

За добу противник здійснив 125 обстрілів (656 снарядів), а також 7 обстрілів з РСЗВ, 47 - з артилерії, та 11 з танків. Ворогом було випущено 5 БПЛА, завдано одного авіаудару.

Донеччина: за добу під ворожий вогонь потрапило 16 населених пунктів області: Часів Яр, Торецьк, Красногорівка, Залізне, Курахове, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с.Макарівка, с.Соловйове, с.Благодатне, с.Васюківка, с.Іванівське, с.Білокузьминівка, с.Новомихайлівка, с.Кліщіївка.
Пошкоджено 28 житлових будинків, цивільний автомобіль, електропідстанція.

Одна людина загинула, 9 - поранено.

Одещина: вночі ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Ракети "Калібр" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

Миколаївщина: вчора ворог здійснив мінометний обстріл, сьогодні зранку - артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Також учора було зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 40 обстрілів (243 снаряди), з них по місту Херсон - один артилерійський обстріл, що складається з 3 снарядів.

Ворог влучив у райони 19 населених пунктів області, будівлю освітнього закладу та територію двох фермерських господарств у Бериславському районі. Обійшлося без жертв.

  • Також 26 липня ворог намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного на Запоріжжі.
Хмельниччина
Луганщина
Одещина
Сумщина
Херсон
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Вінничина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Кіровоградщина
ракетний удар
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