На Донеччині росіяни вбили 5 цивільних, поранили 8, обстріляли будинки, школу й адмінбудівлю
На Донеччині 29 жовтня окупанти вбили 5 цивільних, іще 8 поранили, обстріляли школу, понад 10 будинків, адмінбудівлю
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
У ніч на 30 жовтня й уранці росіяни вели вогонь на фронті від Мар'їнки до Лимана.
Уночі вони завдали ракетного удару по Дружківці та влучили по школі, приватних будинках. Жертв немає.
У Мар'їнській ОТГ росіяни гатили по Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Катеринівці. В Авдіївці зафіксували поодинокі прильоти. У Первомайському Очеретинської ОТГ одна людина отримала поранення.
У Торецьку пошкоджено два будинки. У Бахмуті окупанти поранили двох людей, пошкодили чотири багатоповерхівки, чотири приватні будинки й адмінбудівлю. У Соледарській ОТГ тривали обстріли Васюківки, Роздолівки, Парасковіївки та Бахмутського.
У Лимані росіяни влучили у два будинки. Також тривають обстріли Торського й Зарічного. Сіверськ опинився під ворожими артилерійськими й авіаударами. Також під вогонь потрапили Серебрянка та Дронівка.
"Залишатися на Донеччині - небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!" - наголосив Павло Кириленко.
Раніше він повідомив про вбитих і поранених унаслідок російських обстрілів.
Загиблих виявили в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Крім того, правоохоронці знайшли тіла ще 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Коровиному Яру, 2 у Святогірську та 1 у Лимані. Восьмеро людей за вчора отримали поранення.
Як додають у Донецькій ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли Нікополь, знищено 10 багатоповерхових та приватних будинків
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе