Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

У ніч на 30 жовтня й уранці росіяни вели вогонь на фронті від Мар'їнки до Лимана.

Уночі вони завдали ракетного удару по Дружківці та влучили по школі, приватних будинках. Жертв немає.

У Мар'їнській ОТГ росіяни гатили по Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Катеринівці. В Авдіївці зафіксували поодинокі прильоти. У Первомайському Очеретинської ОТГ одна людина отримала поранення.

У Торецьку пошкоджено два будинки. У Бахмуті окупанти поранили двох людей, пошкодили чотири багатоповерхівки, чотири приватні будинки й адмінбудівлю. У Соледарській ОТГ тривали обстріли Васюківки, Роздолівки, Парасковіївки та Бахмутського.

У Лимані росіяни влучили у два будинки. Також тривають обстріли Торського й Зарічного. Сіверськ опинився під ворожими артилерійськими й авіаударами. Також під вогонь потрапили Серебрянка та Дронівка.

"Залишатися на Донеччині - небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!" - наголосив Павло Кириленко.

Раніше він повідомив про вбитих і поранених унаслідок російських обстрілів.

Загиблих виявили в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Крім того, правоохоронці знайшли тіла ще 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Коровиному Яру, 2 у Святогірську та 1 у Лимані. Восьмеро людей за вчора отримали поранення.

Як додають у Донецькій ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли Нікополь, знищено 10 багатоповерхових та приватних будинків

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