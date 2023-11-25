Росіяни запустили "шахеди": БПЛА наближаються до Черкащини

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Станом на 21:15 було відомо про розташування "шахедів" на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Ближче до 22:00 стало відомо, що вони рухаються у бік Полтавщини.

"Групи ударних БПЛА заходять в повітряний простір Черкаської області зі східного напрямку.", - йдеться у повідомленні, що з'явилось о 22:55.

Повітряна тривога оголошена на Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині.

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