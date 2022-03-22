Росіяни завдали артилерійського удару по Броварах

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 22 березня збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари. Снаряд влучив на територію одного із заводів та пошкодив сім автобусів і господарські споруди. За попередніми даними жертв немає.

Броварською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).



Нагадаємо, 22 березня Генштаб повідомив, що окупанти стягують резерви до кордону і планують відновити наступ у напрямку Броварів.

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