Росіяни завдали чотирьох ракетно-бомбових ударів по Луганщині та здійснили 34 обстріли за добу: двоє людей загинуло, ще двоє постраждали
Упродовж 3 травня окупанти завдали 4 ракетно-бомбових ударів по Луганщині та 34 рази обстріляли житлові райони, унаслідок чого загинуло двоє людей, іще двоє постраждали, пошкоджено 45 будівель
Про це йдеться у фейсбуці Луганської ОВА.
"Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують - вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житловим районам області", - зазначив очільник ОВА Сергій Гайдай.
Загалом, росіяни завдали чотирьох ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому, здійснили 10 артилерійських обстрілів
Лисичанська, вісім - Сєвєродонецька, ще 10 - Попаснянської та Гірської громад. Унаслідок цього загинули жінка з Лисичанська та чоловік із Попасної. Дві мешканки Лисичанська зазнали поранень.
Також пошкоджено 45 будинків та інших об'єктів: чотири будинки в Сєвєродонецьку, 12 - у Лисичанську, сім - в Оріховому, шість - у Рубіжному, чотири - у Гірському, чотири - у Попасній, два - у Врубівці. У Лисичанську загорілася будівля Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб і школа. У Сиротиному була пожежа в єдиній у населеному пункті школі, у Сєвєродонецьку - в торговельному центрі.
"Тим часом на фронті відбито 12 атак ворога - знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять автомобілів ворога. Підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".
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