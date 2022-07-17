Про це повідомляє Укрінформ.

За словами керівниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, ворог знищує залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб замести сліди.

"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили... Що він може ще зробити, як час від часу вилітати і бомбити острів Зміїний, оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітати", - сказала Гуменюк.

14 липня пара ворожих тактичних бомбардувальників Су-24 намагалась обстріляти острів Зміїний.

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