English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни завдали нового удару по острову Зміїний

Росіяни завдали нового удару по острову Зміїний

17 липня, 2022 неділя
10:28
війна з Росією

Російські окупанти завдали нового удару по острову Зміїний у Чорному морі, аби знищити залишки своєї техніки

Про це повідомляє Укрінформ.  

За словами керівниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, ворог знищує залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб замести сліди.

"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили... Що він може ще зробити, як час від часу вилітати і бомбити острів Зміїний, оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітати", - сказала Гуменюк.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Україна
ЗСУ
острів Зміїний
Військові новини
Читайте також:
15 липня, 2022 п'ятниця
"Непродуктивно для України і неповага до американців": конгресвумен Спартц про заяву Милованова, який назвав її "твариною"
16 липня, 2022 субота
Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий
16 липня, 2022 субота
В Одесі російська ракета влучила в склад, вибухи пролунали у Миколаєві
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
17 липня
11:36
Ексклюзив
окупанти
Росіяни не мають потенціалу для повторного наступу на Київ з Білорусі, - польський генерал Скшипчак
11:32
МЗС України
В МЗС до роковин збиття МН17 закликали притягти до відповідальності винних
11:29
Чорне море
У Чорному та Середземному морях щонайменше 9 російських суден із ракетними установками
11:27
Авіакатастрофа Ан-12 , Греція
Український Ан-12, який зазнав авіакатастрофи у Греції, перевозив зброю, - Міноборони Сербії
11:10
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни за добу поранили 37 цивільних
11:00
Концерт Rammstein, Варшава
Гурт Rammstein під час концерту у Варшаві розгорнув прапор України
10:57
Ексклюзив
Євген Магда
Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії носить символічний характер, - політолог Магда
10:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіяни використовують процесори від побутової техніки у крилатих ракетах, - Згурець
10:54
Запорізька області
На Запоріжжі протягом доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Новояковлівці, Лук'янівську та Верхній Терсі
10:46
Харківщина
На Харківщині росіяни поранили жінку та спричинили загорання будинків, автівки
10:42
Віктор Орбан
Угорці влаштували протест проти уряду Орбана через нові економічні заходи
10:17
Оновлено
Херсонська область
ЗСУ знищили базу російських окупантів на березі Чорного моря на Херсонщині
10:13
Сумщина
Російські окупанти вранці гатили по Сумщині крупнокаліберною зброєю
09:59
Іран
Іран ввів санкції проти 61 американця
09:48
Авіакатастрофа Ан-12, Греція
Усі члени екіпажу Ан-12, який зазнав авіакатастрофи у Греції, були громадянами України
09:39
На Миколаївщині за добу від обстрілів окупантів поранено чотири людини
На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів загинули чотири людини, горіли поля
09:35
Ексклюзив
путін путлер
Путін почав готувати доньку стати його наступницею, - радник міністра МВС Денисенко
09:29
Інфографіка
підбита російська техніка
За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила: 38 300 військових, 3879 БМП, 1684 танки
09:27
окупанти
Росія непокоїться через майбутній наступ України на півдні, – британська розвідка
09:20
Оновлено
Миколаїв, авіаудар
У Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу окупантів горять два промислові підприємства
09:12
Тоні Блер
Експрем'єр Британії Блер попередив про геополітичні зміни, які стануться через війну РФ проти України
09:04
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти планують депортувати за проукраїнську позицію, - мер
08:35
Джо Байден
Байден у Саудівській Аравії пообіцяв зробити все, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї
08:23
Донеччина. Війна
На Донеччині за добу внаслідок обстрілів загарбників загинули три мирних жителі, ще 12 - поранені
08:04
Харків обстріл
Захопити Харків та решту неокупованої області: Путін, можливо, наказав російським військам про новий наступ, - ISW
07:58
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін втратив контроль над ситуацією у Кремлі, - Піонтковський
07:47
Ексклюзив
міномет ЗСУ
Росія не загрожує Європі, адже ЗСУ дали такого прочухана росіянам, що вони бояться програти війну, - польський генерал Скшипчак
07:40
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко відкриє другий фронт, якщо Путін захопить Донеччину, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
07:30
Танк, ЗСУ
Українські воїни відбили наступ окупантів у Верхньокам’янці та Івано-Дар'ївці на Донеччині, - Генштаб
07:24
Ексклюзив
психолог
ЕМДР терапевтка назвала типи реакцій на стрес при посттравматичному розладі
06:28
Польща
Знищення українських культурних цінностей та відмова у праві на існування - це тотальна війна, - посол Польщі в ООН
03:34
Михайло Мудрик
Неприємно розмовляти мовою, якою віддають накази вбивати наших людей, - футболіст "Шахтаря" Мудрик
02:49
Путін, морські десантники
Росія зменшила кількість десантних кораблів у Чорному морі, - ОК "Південь"
02:22
Російський вертоліт Ка-52
Російські гелікоптери Ка-52 намагались атакувати ЗСУ на Херсонщині
01:51
Олександр Усик
В Усика були неоднозначні ситуації з цими батюшками. Але він допомагав військовим з 2014 року, - Зозуля
01:31
У Греції розбився український літак "Антонов"
У Греції розбився український літак "Антонов", який прямував зі Сербії у Йорданію
00:59
Путін
Росія готується до нового етапу наступу, – розвідка
00:43
Ексклюзив
Володимир Огризко
Заява Спартц - гарний стимул для української влади вичищати агентів Москви з держапарату, - дипломат Огризко
00:29
Роман Зозуля
Стільки грошей дав на армію. Витворяв, що на голову не налазить, - Зозуля розхвалив екслегіонера "Шахтаря" та "Дніпра" з Чехії
2022, субота
16 липня
23:59
Ексклюзив
воїни ЗСУ
"Прості речі рятують життя": як зберегти психічне здоров’я тому, хто чекає близьку людину з фронту
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV