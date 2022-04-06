Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у telegram.

За його словами, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

"Є ракетний удар по Вінниччині. Звертаюсь до всіх: не допомагайте ворогу! Не публікуйте у соцмережах - де і куди впала ракета, не поширюйте фото та відео", - закликав Борзов.

Він додав, що рятувальні служби працюють на місці.



25 березня росіяни випустили по Вінницькій області шість крилатих ракет.

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