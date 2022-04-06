Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
У середу, 6 квітня, російські окупанти атакували ракетами Вінницьку область
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у telegram.
За його словами, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
"Є ракетний удар по Вінниччині. Звертаюсь до всіх: не допомагайте ворогу! Не публікуйте у соцмережах - де і куди впала ракета, не поширюйте фото та відео", - закликав Борзов.
Він додав, що рятувальні служби працюють на місці.
- 25 березня росіяни випустили по Вінницькій області шість крилатих ракет.
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