Росіяни завдали ракетного удару про Лозівській громаді на Харківщині

Про це у фейсбуці повідомила Лозівська міська територіальна громада.



"Один із старостинських округів Лозівської громади піддався ракетному обстрілу", - ідеться в повідомленні.



Людей просять бути обережними й не ігнорувати сирени.

Окупанти обстріляли Салтівку, Північну Салтівку і селище Жуковського з артилерії та ракетних систем.

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