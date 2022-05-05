Росіяни завдали ракетного удару про Лозівській громаді на Харківщині
Окупанти 5 травня обстріляли округ Лозівської громади на Харківщині, людей просять не ігнорувати повітряну тривогу
Про це у фейсбуці повідомила Лозівська міська територіальна громада.
"Один із старостинських округів Лозівської громади піддався ракетному обстрілу", - ідеться в повідомленні.
Людей просять бути обережними й не ігнорувати сирени.
- Окупанти обстріляли Салтівку, Північну Салтівку і селище Жуковського з артилерії та ракетних систем.
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