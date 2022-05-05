Окупанти обстріляли Салтівку, Північну Салтівку і селище Жуковського з артилерії та ракетних систем, - Харківська ОВА

Про це пише 5 травня в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Російська армія продовжує гатити реактивними системами залпового вогню та артилерією по мирному населенню Харківщини. Лише за останню добу під обстрілами були П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка. Окупанти продовжили залякувати харків'ян і вранці.



"Вже зранку були обстріли Північної Салтівки. Постраждалих немає.



Найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюмський напрямок. Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але зазнав збитків", – повідомив голова ОВА.



Також 4 травня армія РФ зазнала поразки під час наступу на позиції наших захисників по Вовчанському напрямку.



"Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях. Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках", – додає Олег Синєгубов.

На Донеччині 4 травня окупанти з "градів", "ураганів", танків і "Точкою-У" обстріляли 35 цивільних об'єктів у 12 населених пунктах.

5 травня Генштаб інформує, що за час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 24,7 тис. військових, 1092 танки, 312 БПЛА та 196 літаків.