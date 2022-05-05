За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 24,7 тис. військових, 1092 танки, 312 БПЛА та 196 літаків, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 5 травня росіяни втратили в Україні близько 24,7 тис. військових, 1092 танки, 499 систем артилерії, 312 БПЛА, 196 літаків і 155 гелікоптерів
Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України втрати росіян склали:
- особового складу - близько 24700 (+200) військових;
- танків - 1092 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 2651 (+41) од.;
- артилерійських систем - 499 (+8) од.;
- РСЗВ - 169 (+6) од.;
- засоби ППО - 83 (+2) од.;
- літаків - 196 (+2) од.;
- гелікоптерів - 155 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 1907 (+40) од.;
- кораблів/катерів - 10 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9) од.;
- спеціальної техніки - 38 (+0) од.;
- крилатих ракет - 89 (+2) од.
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