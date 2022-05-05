За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 24,7 тис. військових, 1092 танки, 312 БПЛА та 196 літаків, - Генштаб ЗСУ

Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабної війни проти України втрати росіян склали:

особового складу - близько 24700 (+200) військових;

танків - 1092 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 2651 (+41) од.;

артилерійських систем - 499 (+8) од.;

РСЗВ - 169 (+6) од.;

засоби ППО - 83 (+2) од.;

літаків - 196 (+2) од.;

гелікоптерів - 155 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 1907 (+40) од.;

кораблів/катерів - 10 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9) од.;

спеціальної техніки - 38 (+0) од.;

крилатих ракет - 89 (+2) од.

Упродовж 4 травня найбільших втрат росіяни зазнали на Попаснянському напрямку.

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