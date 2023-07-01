Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 14:30 окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що в Ізюмському районі. Попередньо, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню «Торнадо", - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, одна людина отримала осколкові поранення. Пізніше вони уточнили інформацію, що постраждала жінка 67 років. Зараз вона госпіталізована з пораненнями.

Також повідомляється, що ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу -

хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

"Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби", - додав голова ОВА.