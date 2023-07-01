Росіяни завдали ударів по Балаклії, четверо людей поранено
У суботу, 1 липня, військові армії Росії обстріляли місто Балаклія на Харківщини із реактивних систем "Торнадо", внаслідок чого постраждала пенсіонерка, ще троє людей отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 14:30 окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що в Ізюмському районі. Попередньо, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню «Торнадо", - йдеться у повідомленні.
За даними медиків, одна людина отримала осколкові поранення. Пізніше вони уточнили інформацію, що постраждала жінка 67 років. Зараз вона госпіталізована з пораненнями.
Також повідомляється, що ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу -
хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.
"Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби", - додав голова ОВА.
- Крім того, 1 липня російська армія вдарила по місту Херсон. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє дітей - 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець.
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