Російська армія обстріляла Херсон, двоє дітей отримали поранення
У суботу, 1 липня, російська армія вдарила по місту Херсон. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє дітей - 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, один зі снарядів влучив у житловий будинок. Поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець.
"Медики надають їм необхідну допомогу", - зазначив Прокудін.
- За добу 30 червня російська армія обстріляла дев'ять областей України, унаслідок чого троє людей загинули, 17 дістали поранення. Серед поранених 17-річний юнак і 6-річний хлопчик.
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