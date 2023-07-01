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Російська армія обстріляла Херсон, двоє дітей отримали поранення

1 липня, 2023 субота
12:14
Війна з Росією обстріл Херсонщина

У суботу, 1 липня, російська армія вдарила по місту Херсон. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє дітей - 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, один зі снарядів влучив у житловий будинок. Поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

"Медики надають їм необхідну допомогу", - зазначив Прокудін.

  • За добу 30 червня російська армія обстріляла дев'ять областей України, унаслідок чого троє людей загинули, 17 дістали поранення. Серед поранених 17-річний юнак і 6-річний хлопчик.

Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
ракетний удар
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