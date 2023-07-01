Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог 8 разів обстріляв Новгород-Сіверський та Корбківський райони регіону із мінометів і артилерії. Постраждалих і руйнувань немає.

Сумщина: учора упродовж дня противник 14 разів обстріляв прикордоння, було зафіксовано 94 вибухи. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади.

Хотінська громада потрапила під танковий обстріл, унаслідок чого поранення дістав 17-річний юнак. Йому на місці надали медичну допомогу. Також унаслідок обстрілу було пошкоджено складське приміщення агрофірми.

Уночі та зранку 1 липня ворог також здійснив обстріли Хотінською та Краснопільської громади. Було зафіксовано 6 вибухів. Постраждалих і руйнувань немає.

Запорізька область: упродовж доби ворог здійсни 54 обстріли по 18 населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Так росіяни тричі вдарили по Оріхову та Преображенці, здійснили 8 ударів з реактивних систем залпового вогню по Левадному, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному та Червоному. Також 43 артобстріли прийшлося по Новоіванівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Білогір'ю, Лобковому, Приютному та інших прифронтових селах.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 26 житлових і господарчих об'єктів. Постраждали немає.

Дніпропетровщина: уночі ворог завдав удару з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Руйнувань і постраждалих немає.

Харківщина: під мінометним вогнем опинилися населені пункти Гатище та Огірцеве Чугуївського району, а також Дворічанське Куп'янського району. Також на Куп'янському напрямку ворог завдав авіаудару по районах Кислівки, Котлярівки та Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка.

Крім того, у селищі Синьківка Куп'янського району унаслідок артобстрілу дістав поранення 57-річний чоловік, його стан середній.

Луганщина: минулої доби ворог завдав чергових ударів з повітря по Невському та Білогорівці. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка та Діброва. Загалом за добу ворог здійснив 111 обстрілів регіону: він випустив по Луганщині 539 снарядів.

Також росіяни намагалися атакувати у бік Новоселівського, але всі спроби виявилися невдалими. Ворог продовжує активність у Серебрянському лісництві, там його теж зупинили.

Донеччина: упродовж минулої доби під обстрілами опинилися Костянтинівка, Часів Яр, Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, Очеретине, Шевченко, Гостре, Сергіївка, Миколаївка, Новодмитрівка, Новоукраїнка, Щербинівка. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено 31 житловий будинок, магазин, складське приміщення, водогін, газопровід, ЛЕП, школу. Також за добу в регіоні від рук росіян загинули троє людей, 10 дістали поранень.

Миколаївщина: за минулу добу росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Удень також зафіксували обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: упродовж минулої доби ворог 82 рази обстріляв Херсонщину, він випустив по регіону 445 снарядів. З них по місту Херсон - 1 мінометний обстріл (було випущено 5 снарядів). Так було обстріляно 26 населених пунктів області. Унаслідок ворожих ударів постраждали п'ятеро людей. Серед них:

72-річна жінка, яка отримала травми внаслідок обстрілу житлового кварталу Херсона;

70-річний чоловік, який отримав травми внаслідок обстрілу села Михайлівка Новоолександрівської громади;

6-річний хлопчик, у якого діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості;

79-річний чоловік і 42-річна жінка.

Усіх поранених госпіталізували.