Росіяни завдали удару по житловим кварталам, школі та лікарні на Херсонщині: 3 загиблих, серед них 1 дитина
За минулу добу, 17 травня, російські військові 90 разів обстріляли Херсонщину. Пошкоджено приватні будинки, будівля школи та лікарня. Унаслідок обстрілу загинуло 3 людини, ще 8 поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 90 обстрілів та випустили 529 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по Херсонщині.
Ворог обстріляв Херсон 3 рази, випустивши 8 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та в лікарню Бериславського району", - повідомив Прокудін.
Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 3 людини, серед них одна дитина. Ще 8 людей отримали поранення, серед них дитина.
Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 147 осіб.
- Нагадаємо, що 17 травня внаслідок російського обстрілу у населеному пункті Зеленівка Херсонської області загинула одна дитина. Ще дві людини отримали поранення.
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