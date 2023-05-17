Російські терористи вбили дитину на Херсонщині
У середу, 17 травня, внаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинула дитина
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Трагедія сталась у населеному пункті Зеленівка Херсонської області, який обстріляли російські терористи.
Внаслідок терористичного удару загинула дитина. Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.
- 17 травня поблизу села Мала Олександрівка Бериславського району Херсонської області мирний житель підірвався на російській вибухівці.
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