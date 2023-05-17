На Херсонщині мирний житель підірвався на російській міні
Поблизу села Мала Олександрівка Бериславського району Херсонської області мирний житель підірвався на російській вибухівці
Про це інформує Херсонська ОВА.
Через детонацію російської вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги.
Постраждалого мирного жителя доставили до медичного закладу Бериславського району. Лікарі надають чоловіку необхідну допомогу.
Обласна військова адміністрація закликає мешканців Херсонщини не ігнорувати попередження про мінну небезпеку, а уразі виявлення небезпечного предмета повідомляти відповідні органи.
- У селі Посад-Покровське Херсонської області 31 березня на російській міні підірвалися троє енергетиків, двоє з них загинули.
- Також 11 травня стало відомо про загибель чоловіка, який підірвався на ворожій міні.
- 15 травня поблизу села Томарине Бериславської громади Херсонської області на російській міні підірвався трактор. Водій дістав травми голови та рук. Це вже четвертий від початку травня випадок в області підриву сільськогосподарської техніки на мінах, залишених російською армією.
- У селі Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонщини 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, яку залишили росіяни.
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