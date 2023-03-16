Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: на них може бути до 32 "калібрів"
Російські окупанти вдень 16 березня збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до п'яти, на них може бути до 32 крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 21 ворожий корабель, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 32 ракет.
В Азовському морі перебуває один російський корабель.
"У Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", - ідеться в повідомленні ВМС.
- Уранці в Чорному морі було 20 кораблів, із яких 4 ракетоносії з 28 "калібрами".
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