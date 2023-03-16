Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 21 ворожий корабель, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 32 ракет.

В Азовському морі перебуває один російський корабель.

"У Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", - ідеться в повідомленні ВМС.