Росіяни знищують Оріхів: щодня скидають на місто до десяти авіабомб

Знімальна група

побувала в місті і на власні очі побачила усі ці руйнування.

Оріхів - на вістрі меча української оборони уже півтора роки. Лише у 9-ти кілометрах звідси - позиції окупантів. Тож місту постійно дістається від росіян.

Фото: скріншот

Жителька міста Ліля згадує, як авіаційна бомба впала у 200 метрах від місця, де на той момент перебувала жінка:

"Коли це було? Дня 4 назад чи 5? Ми всі розслабилися. Щось уже і не так нам вроді би падало. Коли засвистіло. Засвистіло, жахнуло так, що позлітали бутилки, позлітало все. Люба мене собою прикрила".

Ліля працює на місцевому ринку. Його рашисти обстріляли уже п'ять разів. Жінка продає кукурудзу. По місту вороги гатять з усіх видів озброєння. Від ствольної артилерії до "градів". Та найстрашніше - це авіаційні бомби. Від них ніщо не врятує.

Фото: скріншот

На місці, де колись існувала школа в Оріхові, цивільним роздавали гуманітарну допомогу. Рашисти скинули сюди аж чотири авіаційні бомби. Цю школу знищили у липні. Тоді загинули семеро цивільних. У місті не залишилося жодної цілої будівлі. Колись в Оріхові мешкали понад 14 тисяч осіб. Нині - менше тисячі.

У місті немає ні світла, ні води, ні газу. На сьогодні комунікації відновити неможливо. Люди лише чекають на успішний контрнаступ ЗСУ.