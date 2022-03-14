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Росіяни знищують цілі міста. Обстріли Сєвєродонецька такі масштабні, що не вистачає рятувальників, – голова Луганської ОВА
Протягом 13 березня на Луганщині російські окупанти обстрілювали житлові квартали й об’єкти інфраструктури Сєвєродонецька
Протягом 13 березня на Луганщині російські окупанти обстрілювали житлові квартали й об’єкти інфраструктури Сєвєродонецька.
Про це повідомили на facebook-сторінці Луганської військової обласної адміністрації, передає Еспресо.TV.
"Чого хоче домогтися окупант? В своїх заявах росіяни нібито несуть мир, а на ділі – знищують цілі міста. В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно. Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити. Я народився в Сєвєродонецьку і можу зрозуміти, як болить серце у біженців, які все життя провели тут, у хімічному трикутнику Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне. Закінчиться війна, і ми відбудуємо ці міста, повернемо їх науковий потенціал. Перемога буде за нами", - сказав очільник Луганщини Сергій Гайдай.
За повідомленням Луганської ОВА, 13 березня внаслідок російських обстрілів горіли будинки в Сєвєродонецьку на вулицях Агафонова, Вілесова, Гагаріна, Гоголя, Курчатова, шосе Будівельників, пр. Гвардійський. Також горіли школи, лісгосп і інші будівлі.
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