Росіяни знищують цілі міста. Обстріли Сєвєродонецька такі масштабні, що не вистачає рятувальників, – голова Луганської ОВА

Протягом 13 березня на Луганщині російські окупанти обстрілювали житлові квартали й об’єкти інфраструктури Сєвєродонецька.





Про це повідомили на facebook-сторінці Луганської військової обласної адміністрації, передає Еспресо.TV

"Чого хоче домогтися окупант? В своїх заявах росіяни нібито несуть мир, а на ділі – знищують цілі міста. В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно. Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити. Я народився в Сєвєродонецьку і можу зрозуміти, як болить серце у біженців, які все життя провели тут, у хімічному трикутнику Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне. Закінчиться війна, і ми відбудуємо ці міста, повернемо їх науковий потенціал. Перемога буде за нами", - сказав очільник Луганщини Сергій Гайдай.



За повідомленням Луганської ОВА, 13 березня внаслідок російських обстрілів горіли будинки в Сєвєродонецьку на вулицях Агафонова, Вілесова, Гагаріна, Гоголя, Курчатова, шосе Будівельників, пр. Гвардійський. Також горіли школи, лісгосп і інші будівлі.

Нагадаємо, в Києві на Оболоні снаряд влучив у девʼятиповерховий житловий будинок, є загиблі.

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