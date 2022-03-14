Вибухи на Оболоні - снаряд влучив у девʼятиповерховий житловий будинок, є загиблі. Фото

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі ДСНС України.



За попередніми даними, 14 березня о 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в Оболонському районі.



На місці події виявлено тіла 2 загиблих осіб. Крім того 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці.



Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи. Пошуки тривають.



Встановлено, що внаслідок влучання невідомого об‘єкта сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи. Крім того, сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.



О 07:04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку локалізовано на площі 500 м кв. Ліквідація вогню наразі триває.

На місці події було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 рятувальників.

Раніше на офіційному Telegram-каналі Геращенка повідомлялося, що вночі в київському районі Оболонь прогриміли вибухи. На вул. Богатирська, 20 внаслідок влучання артилерійського снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок сталося часткове руйнування квартир з 1 по 3 поверхи. Зокрема загорілися квартири на 3 та 4 поверхах.