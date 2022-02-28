У центрі Чернігова в житловий будинок влучила ракета, постраждала жінка
О 2:45 28 лютого ракета влучила у житловий будинок в центрі Чернігова, внаслідок цього травмувалася одна жінка
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника ДСНС в області Олександра Івченка.
"Унаслідок пожежі, яка сталася у житловому будинку в центрі Чернігова постраждала одна жінка... За словами Івченка травми у жінки незначні, пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, У Києві та Харкові знову лунають вибухи.
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