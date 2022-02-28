У центрі Чернігова в житловий будинок влучила ракета, постраждала жінка

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника ДСНС в області Олександра Івченка.



"Унаслідок пожежі, яка сталася у житловому будинку в центрі Чернігова постраждала одна жінка... За словами Івченка травми у жінки незначні, пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.







Раніше пресслужба Держспецзв'язку у

Раніше пресслужба Держспецзв'язку у Telegram повідомляла, що в будинок влучила ракета, внаслідок чого загорілися два нижніх поверхи.