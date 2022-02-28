У Києві та Харкові знову лунають вибухи, - Держспецзв'язку

Про це йдеться у Telegram.



"У Києві та Харкові знову лунають вибухи. До цього протягом декілька годин в українській столиці було спокійно", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, Гостомель в облозі: пожежники й "швидка" не їдуть, 4 добу без світла, тепла і води, багато поранених.