Гостомель в облозі: пожежники й "швидка" не їдуть, 4 добу без світла, тепла і води, багато поранених
Через інтенсивні бойові дії селище Гостомель Бучанського району Київської області потерпає від справжньої гуманітарної катастрофи
Таку інформацію розмістив у себе на сторінці гостомельський селищний голова Юрій Прилипко, передає Еспресо.TV.
"Гостомель все ще у облозі. Нічого, будемо сподіватися, що лишилося не довго. Але поки що, вони (окупанти - ред.) не дозволяють нам ні погасити пожежі, ні надати медичної допомоги. А поранених дуже багато", - стверджує голова.
Прилегла до аеропорту "Антонов" частина селища, нагадаємо, досі під контролем російських військ, які через близькість до незахищеної ділянки кордону із Білоруссю поповнюються новими силами.
Читайте і дивіться: Захисники України не дали ворожій колоні прорватися з Бучі до Ірпеня. Горить торговельний центр
Страждає селище й від колапсу комунального господарства.
"Людям потрібно світло! Вже ні зв'язку, ні тепла, ні води", - пишують гостомельчани у фейсбук-групі Гостомель справжній.
Й така ситуація, як наголошується, триває вже четверту добу.
Своє чергою представники компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" кажуть, що не можуть лагодити обриви електричних дротів і кабелів на вулицях Гостомеля, оскільки там тривають ативні бойові дії і дозволу на потрапляння до селища від командування ЗСУ у них немає.
Припинено також завезення харчів до крамниць.
- Нагадаємо, в ангарі "Антонова" окупанти знищили найбільший український літак "Мрія".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе