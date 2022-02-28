Гостомель в облозі: пожежники й "швидка" не їдуть, 4 добу без світла, тепла і води, багато поранених

Таку інформацію розмістив у себе на сторінці гостомельський селищний голова Юрій Прилипко, передає Еспресо.TV.



"Гостомель все ще у облозі. Нічого, будемо сподіватися, що лишилося не довго. Але поки що, вони (окупанти - ред.) не дозволяють нам ні погасити пожежі, ні надати медичної допомоги. А поранених дуже багато", - стверджує голова.



Прилегла до аеропорту "Антонов" частина селища, нагадаємо, досі під контролем російських військ, які через близькість до незахищеної ділянки кордону із Білоруссю поповнюються новими силами.



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Страждає селище й від колапсу комунального господарства.



"Людям потрібно світло! Вже ні зв'язку, ні тепла, ні води", - пишують гостомельчани у фейсбук-групі Гостомель справжній.



Й така ситуація, як наголошується, триває вже четверту добу.



Своє чергою представники компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" кажуть, що не можуть лагодити обриви електричних дротів і кабелів на вулицях Гостомеля, оскільки там тривають ативні бойові дії і дозволу на потрапляння до селища від командування ЗСУ у них немає.



Припинено також завезення харчів до крамниць.

Нагадаємо, в ангарі "Антонова" окупанти знищили найбільший український літак "Мрія".





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