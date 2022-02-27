Захисники України не дали ворожій колоні прорватися з Бучі до Ірпеня. Горить торговельний центр

Про це із посиланням на розміщену в соцмережах інформацію від місцевих жителів розповідає Еспресо.TV.



Росіяни на танках прямували зі свого плацдарму в районі аеропорту "Антонов" (селище Гостомель) - який, слід зауважити, ледь не постійно обстрілюється українською артилерією. Колона окупантів минула місто Бучу й мала намір зайти до Ірпеня із півночі з метою закріплення на місцевості та розвитку свого подальшого наступу на Київ.



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Під час руху Бучею вони вдарили снарядом по житловому 9-поверховому будинку, що на вулиці Вокзальна (навпроти колишньої школи-інтернату).



Після того як окупанти вийшли на відкриту місцевість між Бучею (мікрорайон Яблунька) та Ірпінем (мікрорайон БКЗ) їх було атаковано.







Інтервентів знищено - повністю чи частково, це наразі встановлюється.





В ході бойового зіткнення загорівся розташований поруч ТРЦ "Жираф".



Окрім того, щойно почався бій, кажуть ірпінчани, у місті зник мобільний зв'язок. Повністю його не відновлено й досі.



При цьому регулярні обстріли плацдарму окупантів в Гостомелі тривають.



Також вже не перший день триває бій на транспортній розв'язці між Ірпінем, Бучею та Гостомелем (місцевість Поворот).



Довідка



Починаючи з вечора 25 лютого й до ранку 28 лютого жителям Ірпеня заборонено виходити з власних осель. Діє комендатська година. Правило не розповсюджуються лише на силовиків, включно із бійцями Територіальної оборони.



26 лютого до лікарні міста Бучі надійшло багато українських поранених. Волонтери просили допомогти медикаментами.



Також 26 лютого в Гостомелі українці ліквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва, особисто близького Рамзану Кадирову, і разом з ним танкову колону в складі 56 одиниць. За даними чеченської опозиції, не стало й половини полку Тушаєва.



Кадирівцям протистоїть артилерія, український спецназ і добровольці.







Обережно! Відео містить кадри з мертвими тілами. Тілами російських окупантів