У Бучу прорвались російські танки, окупанти обстрілюють житлові будинки
Українські бійці також підірвали міст між Бучею та Ірпенем, колона окупантів заблокована
У місті Буча Київської області тривають ворожі обстріли, які ведуть російські окупанти. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки."Мережею шириться фото багатоквартирного будинку у Бучі (Київська область), куди потрапив російський снаряд.
Офіційної інформації поки що немає", - йдеться у повідомленні.
Також видання Бабель повідомляє, що російські танки прорвались в цетр Бучі. Також за їхньої інформацією
окупанти обстрілюють жилі будинки в Бучі.
Крім того, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що підірвано міст між Бучею та Ірпенем. У Гостомелі на повороті на Ірпінь триває бій. Цю інформацію підтвердив і Андрій Ціплієнко, додавши, що колона окупантів вже заблокована в Бучі. Наразі триває бій.
За даними ДСНС, внаслідок влучання снаряду у житловий дев'ятиповерховий будинок попередньо жертв та постраждалих немає. Пожежу локалізували.
- Нагадаємо, повітряні Сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі.
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