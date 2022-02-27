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У Бучу прорвались російські танки, окупанти обстрілюють житлові будинки

27 лютого, 2022 неділя
09:39
війна з Росією

Українські бійці також підірвали міст між Бучею та Ірпенем, колона окупантів заблокована

У місті Буча Київської області тривають ворожі обстріли, які ведуть російські окупанти. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Мережею шириться фото багатоквартирного будинку у Бучі (Київська область), куди потрапив російський снаряд.
Офіційної інформації поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Також видання Бабель повідомляє, що російські танки прорвались в цетр Бучі. Також за їхньої інформацією 
окупанти обстрілюють жилі будинки в Бучі.

Крім того, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що підірвано міст між Бучею та Ірпенем. У Гостомелі на повороті на Ірпінь триває бій. Цю інформацію підтвердив і Андрій Ціплієнко, додавши, що колона окупантів вже заблокована в Бучі. Наразі триває бій.

За даними ДСНС, внаслідок влучання снаряду у житловий дев'ятиповерховий будинок попередньо жертв та постраждалих немає. Пожежу локалізували.


 
  • Нагадаємо, повітряні Сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі.
 

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