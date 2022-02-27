Повітряні Сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі
Це черговий воєнний злочин РБ і РФ, - Залужний
Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - зазначив Залужний.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зазнала втрат у понад 3 тис. вбитих і 200 полонених та що окупанти здаються самі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе