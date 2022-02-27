Повітряні Сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі

Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зазнала втрат у понад 3 тис. вбитих і 200 полонених та що окупанти здаються самі.