Українці ліквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва й половину його полку, - чеченська опозиція
Сьогодні, 26 лютого 2022 року, під час бойових дій з кадировцями українська армія знищила командира 141-го спеціалізованого моторизованого полку Федеральної служби військ національної гвардії РФ (Росгвардії) імені Ахмата-Хаджи Кадирова полковника Магомеда Тушаєва
Першим про це повідомив учасник боїв за Київ, майданівець, ветеран АТО-ОСС і громадський діяч Євгенн Карась, інформує Еспресо.TV.
"ЗСУ покрошила колону кадирівців.
Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полка кадирівської гвардії, склеїв окупантські ласти", - зазначив Карась.
Трохи здогом, з посиланням на власні джерела, про це розповіли у чеченському опозиційному русі 1ADAT.
"Наші джерела також підтверджують, що українським спецназом знищено відомого садиста та вбивцю Магомеда Тушаєва, а також майже весь його загін", - йдеться у повідомленні.
1ADAT також наводить фрагмент розмови між кадировцями, де вони кажуть про знищення українцями "більше половини полку".
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Крім того, опозиціонери називають Тушаєва наближеною до Рамзана Кадирова особою.
Кадирівська пропаганда, своєю чергою, ліквідацію Тушаєва заперечує.
В мережі розміщено відео, де чоловічий сілует у темряві ("немає світла") каже що це він є Магомедом Тушаєвим і що з ним нібито все гаразд.
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