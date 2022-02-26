Українці ліквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва й половину його полку, - чеченська опозиція

Першим про це повідомив учасник боїв за Київ, майданівець, ветеран АТО-ОСС і громадський діяч Євгенн Карась, інформує Еспресо.TV.



"ЗСУ покрошила колону кадирівців.



Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полка кадирівської гвардії, склеїв окупантські ласти", - зазначив Карась.



Трохи здогом, з посиланням на власні джерела, про це розповіли у чеченському опозиційному русі 1ADAT.



"Наші джерела також підтверджують, що українським спецназом знищено відомого садиста та вбивцю Магомеда Тушаєва, а також майже весь його загін", - йдеться у повідомленні.





1ADAT також наводить фрагмент розмови між кадировцями, де вони кажуть про знищення українцями "більше половини полку".

"Більше половини полку знайти не можуть", - каже один співрозмовник іншому.









Мішені захисників Україні на марші. Йдуть через Полісся



Крім того, опозиціонери називають Тушаєва наближеною до Рамзана Кадирова особою.



Кадирівська пропаганда, своєю чергою, ліквідацію Тушаєва заперечує.



В мережі розміщено відео, де чоловічий сілует у темряві ("немає світла") каже що це він є Магомедом Тушаєвим і що з ним нібито все гаразд.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb