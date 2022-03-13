Київ підготувався до можливих дій у разі блокади, – КМДА
У столиці силами Гуманітарного штабу сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян на випадок блокади міста
Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він зазначив, що основне завдання столичної влади – забезпечити всім необхідним кожного киянина і не допустити гуманітарної катастрофи в Києві.
"Долучивши до процесу всі міські служби, іноземних партнерів та український бізнес ми сформували необхідні потреби і вже на сьогоднішній день підготувались до можливих дій в разі блокади. Ті 2 мільйони киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам на сам у разі погіршення ситуації", – заявив Мондриївський.
Наразі Гуманітарний штаб забезпечує найнезахищеніші верстви населення і допомагає з логістикою роздрібній торгівлі, щоб мешканці мали змогу купувати все необхідне в магазинах та аптеках, які вже працюють.
"Столична влада у співпраці з бізнесом за останні дні зробила максимум для того, щоб відкрились магазини та аптеки, а ціни в них зберігались на доступному рівні. Ми вдячні нашим українським та закордонним партнерам, які змогли в найкоротший термін забезпечити великі та маленькі магазини найнеобхіднішими товарами і організували їх майже безперебійну доставку. Крім того в столиці виплачуються зарплати і пенсії, тому ми просимо мешканців Києва за можливості не тільки купувати все необхідне в магазинах, а й оплачувати комунальні послуги, які надаються також у повному обсязі", – підсумував заступник голови КМДА.
- Нагадаємо, британська розвідка заявила, що Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями.
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