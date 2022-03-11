Британська розвідка заявила, що Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями

Про це повідомляє Міноборони Британії.

"Росія, ймовірно, спробує скинути та перегрупувати свої сили для відновлення наступальних дій найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також додають, що російські сухопутні війська продовжують досягати низького прогресу. Логістичні проблеми, що перешкоджають просуванню росіян, зберігаються, як і сильний український опір.



"Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", – зазначають у розвідці.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що окупаційні війська РФ не готові до штурму Києва.

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