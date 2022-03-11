Війська Росії все ще не готові до штурму Києва, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що окупаційні війська РФ не готові до штурму Києва
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Дуди.
За словами Дуди, завтра очікується спроба евакуації населення з Маріуполя.
"Війська Росії все ще не готові до штурму Києва. Бомбардуванням житлових будинків та лікарень намагаються зламати захисників. Завтра буде зроблена чергова спроба евакуації мирного населення з Маріуполя. Росія безперервно обстрілюють. Боже бережи", - написав президент Польщі Анджей Дуда.
- 26 лютого Президент Польщі Анджей Дуда закликав негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС та одразу розпочати щодо цього співбесіди.
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