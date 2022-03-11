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Війна з Росією: хроніка
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Війська Росії все ще не готові до штурму Києва, - Дуда

11 березня, 2022 п'ятниця
03:04
війна з Росією Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що окупаційні війська РФ не готові до штурму Києва

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Дуди.

За словами Дуди, завтра очікується спроба евакуації населення з Маріуполя.

"Війська Росії все ще не готові до штурму Києва. Бомбардуванням житлових будинків та лікарень намагаються зламати захисників. Завтра буде зроблена чергова спроба евакуації мирного населення з Маріуполя. Росія безперервно обстрілюють. Боже бережи", - написав президент Польщі Анджей Дуда.

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Польща
Маріуполь
російська агресія
окупанти
Анджей Дуда
війна
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