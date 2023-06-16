Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 16 червня близько 13:00 російські окупанти почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона.

Унаслідок атаки по місту 6 людей отримали поранення. Також частково пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт та лінії електропередач.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться у повідомлені.

Обстріли тривають.