Росіяни знову атакували Херсон: пошкоджено будинки, медичний та навчальний заклад, 6 поранених
Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Херсону. Унаслідок чергової атаки пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, а також 6 людей отримали поранення
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що 16 червня близько 13:00 російські окупанти почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона.
Унаслідок атаки по місту 6 людей отримали поранення. Також частково пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт та лінії електропередач.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться у повідомлені.
Обстріли тривають.
- За останню добу росіяни здійснили 54 обстріли Херсонської області, з них по Херсону було завдано 10.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе