Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу російська армія завдала 5 обстрілів з артилерії та мінометів, також було 2 запуски некерованих ракет по Новгород-Сіверському районі. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів. Зазнали обстрілів Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки, газопровід побутового газопостачання, ЛЕП.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади.

Глухівська громада: внаслідок одного з обстрілів поранення отримали 3 дітей 2010 р., 2013 р. та 2014 р. Одну дитину госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу без госпіталізації.

внаслідок одного з обстрілів поранення отримали 3 дітей 2010 р., 2013 р. та 2014 р. Одну дитину госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу без госпіталізації. Середино-Будська громада: здійснено авіаудар із гелікоптера. Також були мінометні обстріли, сталося загоряння покрівлі адміністративної будівлі підприємства.

Запорізька область: ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів Запорізької області: 61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.

Вранці ворог вдарив по Оріхову, є постраждалий. 55-річного чоловіка оперативно доставили до медустанови.

Дніпропетровщина: цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки.

Окрім цього, вчора ворог з мінометів 120 мм обстріляв с. Липці Харківського району. Зафіксовано влучання на відкриту територію.

Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа на відкритій території.

Луганщина: противник знов активізувався на Сватівщині – спробував наступати на Стельмахівку, але отримав вогневу відповідь від українських захисників та відійшов. Додається, що ворог не зменшує й кількість застосованої на нашій ділянці фронту авіації, цього разу авіаудар він скерував по Райгородці та Макіївці.

Донеччина: рашисти обстріляли 13 населених пунктів. Серед них: Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Олексієво-Дружківка, смт Велика Новосілка, смт Північне, смт Очеретине, смт Нью-Йорк, с.Новоселівка Перша, с.Скучне, с.Керамік, с.Шахтарське, с.Неліпівка.

За добу на Донеччині 11 поранених людей.

Миколаївщина: після опівночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 54 обстріли, з них по Херсону було завдано 10.

Всього за добу внаслідок російської агресії 2 людини загинуло, 2 - дістали поранення.