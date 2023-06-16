РФ вдарила по фенольному заводу в Нью-Йорку на Донеччині – одному з найбільших у світі виробників коксохімічної продукції
Уранці 16 червня російська окупаційна армія вдарила по фенольному заводу в Нью-Йорку – одному з найбільших у світі виробників коксохімічної продукції
Про це повідомив нардеп Муса Магомедов.
"Завод, якому понад сто років. Який пережив революцію, громадянську війну. Який під час Другої світової був вивезений в евакуацію, повернувся та відновив роботу. Фенольний завод був одним із найбільших у світі виробників коксохімічної продукції - нафталіну та фенолокрезолів", - написав політик.
"Наразі завод переживає найважчий час у своєму житті - його "звільняють" наші біснуваті сусіди", – додав він.
Фенольний завод у Нью-Йорку було побудовано в 1916 році і введено в експлуатацію в 1917. Був двічі зруйнований. Нині він входить до групи Метінвест. Від початку російського вторгнення на Донбас у 2014 році сховище хімічних відходів фенольного заводу опинилося між позиціями української армії і окупантів. Через це екологи неодноразово били на сполох щодо реальної загрози екологічної катастрофи у разі пошкодження частин виробництва. Проммайданчик також належить до об'єктів із підвищеною небезпекою.
- У травні росіяни обстріляли поліцейських, які вивозили цивільних із дітьми з Нью-Йорка.
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