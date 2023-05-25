Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.

Ще один осколок застряг у бронежилеті співробітниці поліції. Відомо також, що правоохоронці дістали контузію.

"Обстріл стався вчора, 24 травня, під час виїзду з Нью-Йорка. Снаряд розірвався позаду автомобіля. Вибух був такої сили, що осколки пробили броню в автомобілі. У цей момент у машині було 11 людей: п’ятеро правоохоронців і родина – мама, бабуся й четверо дітей віком від майже 2 років до 14-ти", - розповіли в поліції.

Згідно з повідомленням, правоохоронці не розгубилися й продовжили рух.

"Дорогою надали першу допомогу дитині. Лише після того, як родину передали під опіку соціальних служб і волонтерів, співробітники поліції пройшли медичне обстеження", - йдеться в повідомленні пресслужби.