Про це повідомила Національна поліція України.

Поліцейський екіпаж "Білий Янгол" разом із бійцями ЗСУ продовжує здійснювати рятувальні рейси та під обстрілами евакуює людей. Цього разу рятували жителів селища Хромове, що біля Бахмута.

Спецоперація проходила вночі. Військові на спецтранспорті забирали людей з підвалів та в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце. Евакуювати вдалося 8 дорослих і дитину. Всі врятовані перебувають у безпечному місці. Вони розповіли, що їхні оселі зруйновані, комунікації в селищі відсутні.

"Будинок дев’ятирічного Матвійка окупанти також знищили, і він з батьками мешкав у підвалі. У рідкісні хвилини затишшя хлопчик виходів надвір, аби хоч трохи подихати свіжим повітрям. З собою родина забрала домашніх улюбленців - кішку Соньку з трьома кошенятами. Наразі в Хромовому не залишилося жодної дитини", - зазначили у Нацполіції.