Військова адміністрація евакуювала всіх дітей з Часового Яру, що неподалік Бахмута

Про це повідомляє "Вільне Радіо".

Останні діти були вивезені з міста 16 березня.

“Немає дітей в Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, “Білі янголи” — ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили”, - начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

Чаус наголосив, що йдеться саме про дітей з батьками.

“Під опікою дітей давним-давно вивезли. Це була одна з перших умов [обов’язкової евакуації]”, - пояснив Сергій Чаус.

У військовій адміністрації не уточнили, скільки саме дітей евакуювали з Часів Яра та навколишніх сіл.

До повномасштабного вторгнення у місті проживали близько 13 тис. людей.