Військова адміністрація евакуювала всіх дітей з Часового Яру, що неподалік Бахмута
На Донеччині з міста Часів Яр, яке розташоване неподалік Бахмута, евакуювали всіх дітей
Про це повідомляє "Вільне Радіо".
Останні діти були вивезені з міста 16 березня.
“Немає дітей в Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, “Білі янголи” — ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили”, - начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.
Чаус наголосив, що йдеться саме про дітей з батьками.
“Під опікою дітей давним-давно вивезли. Це була одна з перших умов [обов’язкової евакуації]”, - пояснив Сергій Чаус.
У військовій адміністрації не уточнили, скільки саме дітей евакуювали з Часів Яра та навколишніх сіл.
До повномасштабного вторгнення у місті проживали близько 13 тис. людей.
- У суботу, 18 березня, російська армія завдала удару по Костянтинівці Донецької області, унаслідок чого постраждали шестеро людей, також пошкоджено будинки й торговельний центр.
- Також стало відомо про постраждалих громадян Польщі після обстрілу в Часовому Яру.
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