Ворог обстріляв Костянтинівку: шестеро поранених, пошкоджено будинки і торговельний центр
У суботу, 18 березня, російська армія завдала удару по Костянтинівці Донецької області, унаслідок чого постраждали шестеро людей, також пошкоджено будинки й торговельний центр
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За інформацією слідства, ворожа армія обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії та систем залпового вогню "ураган". Унаслідок удару поранення різного ступеню тяжкості дістали дві жінки та четверо чоловіків. Усіх постраждалих госпіталізували.
Також унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки й приватні домоволодіння. Руйнувань зазнали господарські споруди та торговельний центр.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 18 березня стало відомо про постраждалих громадян Польщі після обстрілу в Часовому Яру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе