Ворог обстріляв Костянтинівку: шестеро поранених, пошкоджено будинки і торговельний центр

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, ворожа армія обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії та систем залпового вогню "ураган". Унаслідок удару поранення різного ступеню тяжкості дістали дві жінки та четверо чоловіків. Усіх постраждалих госпіталізували.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки й приватні домоволодіння. Руйнувань зазнали господарські споруди та торговельний центр.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).